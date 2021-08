Covid, in Gb 170 decessi in un giorno: picco da marzo

Ansa

La Gran Bretagna ha registrato 170 decessi correlati al Covid-19 in un giorno. Si tratta del numero più alto segnalato dal 12 marzo, quando i decessi erano stati 175. Il trend del contagi alimentati dalla nuova variante Delta resta in frenata (26.852 su 700mila tamponi) e il totale dei ricoveri negli ospedali non supera le 6.303 unità.