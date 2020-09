Covid, in Francia oltre 7mila casi in 24 ore: superato il milione di tamponi in una settimana

Per la seconda volta, in Francia, i nuovi positivi in 24 ore sono oltre quota 7mila (7.017) ma i tamponi hanno superato, per la prima volta, quota 1 milione in una settimana, come previsto dal governo (1.004.859). Stabile il tasso di positività, al 4,3%. In lieve aumento i pazienti ricoverati, che sono 4.632 (+28) e quelli più gravi in rianimazione, che sono 446 (+22). Si contano altre 25 vittime rispetto a martedì, per un totale di 30.686 decessi.