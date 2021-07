Covid, in Brasile quasi 41mila nuovi casi e 963 decessi in 24 ore

Afp

Ancora numeri alti, anche se in calo, per la pandemia Covid in Brasile. Secondo i dati del Consiglio nazionale delle segreterie della Salute sono 40.904 i nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 19.880.273 contagi da inizio pandemia. Sono 963 le vittime in un giorno per un totale di 555.460.