Covid, impennata di contagi in Brasile: 115mila in 24 ore

Impennata di contagi di Covid-19 in Brasile: sono stati 115.228 nelle ultime 24 ore, il numero più alto in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo rivela il Consiglio nazionale delle segreterie di salute, precisando che nello stesso periodo le vittime sono state 2.392. In totale, il Brasile registra 507.109 morti a fronte di 18.169.881 casi accertati.