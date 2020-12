Covid, il vaccino sarà offerto a Trump e alle alte cariche Usa

Ansa

Il vaccino anti-Covid approvato dalla Fda sarà offerto nei prossimi giorni al presidente Donald Trump e alle altre alte cariche dello Stato nell'ambito di un piano per assicurare la continuità del governo in piena pandemia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, spiegando come le vaccinazioni saranno scaglionate nell'arco di dieci giorni. I membri dello staff della Casa Bianca saranno tra i primi ad essere vaccinati.