Covid, il Portogallo allenta le misure per gli arrivi dall'Ue

Ansa

Il Portogallo ha annunciato un alleggerimento delle restrizioni contro il Covid-19 sui viaggi per i cittadini Ue: è stato infatti cancellato l'obbligo di un test negativo per entrare nel Paese. In sostanza i viaggiatori con un certificato Covid valido nell'Ue o con altri certificati con prova di vaccinazione saranno esentati da lunedì dal dover esibire un test negativo.