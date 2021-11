Covid Grecia, ingresso vietato nei luoghi pubblici ai non vaccinati

Afp

Il governo greco ha imposto nuove restrizioni per far fronte al forte aumento di casi di coronavirus, con l'obiettivo di convincere la popolazione a vaccinarsi. A partire da lunedì le persone non vaccinate non potranno infatti accedere a nessuno spazio pubblico al chiuso, compresi bar ristoranti, cinema e musei. Il tasso di vaccinazione nel Paese è tra i più bassi dell'Ue: solo un quarto della popolazione adulta è immunizzato.