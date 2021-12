Covid, governo Gb: nessuna nuova restrizione prima di Capodanno

Ansa

Il governo britannico non intende imporre nuove restrizioni anti-Covid da qui a fine anno. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Sajid Javid, spiegando che i dati relativi al coronavirus vengono analizzati su "base giornaliera" ma l'andamento della pandemia, nonostante l'avanzata della variante Omicron, non è cambiato nel periodo natalizio. Javid ha comunque esortato la popolazione a "essere prudente" in vista delle feste di Capodanno.