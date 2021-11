Covid, gli anestesisti tedeschi: "Andiamo verso la catastrofe"

Ansa

Il sistema sanitario tedesco "si sta avviando verso una catastrofe". E' quanto afferma l'associazione federale tedesca degli anestesisti, la Bda, in una lettera aperta ai ministri della Salute dei Laender e al ministro della Salute federale, Jens Spahn. Nella missiva si chiedono misure efficaci di contenimento e un'applicazione della regola del 2G (accesso consentito solo a vaccinati e guariti) per tutti gli ambiti della vita pubblica in Germania.