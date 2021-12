Covid, Giappone pronto a ridurre tempi per terza dose vaccino

Afp

Il vicesegretario di gabinetto, Seiji Kihara, ha annunciato che il Giappone ridurrà l'attuale intervallo tra la seconda e la terza dose di vaccino contro il Covid, attualmente di otto mesi, "dove e' possibile", per contrastare la variante Omicron. L'intervallo verrà ridotto a sei mesi. Inizialmente il governo centrale giapponese aveva fissato una distanza di almeno otto mesi per il richiamo, successivamente ridotto a sei in casi eccezionali.