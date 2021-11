Covid, Giappone: nessun decesso per la prima volta in 15 mesi

Afp

Per la prima volta in 15 mesi in Giappone non è stato registrato alcun decesso legato al coronavirus. Non accadeva dal 2 agosto 2020, secondo quanto affermano le autorità locali. Nella giornata di domenica sono stati segnalati un totale di 162 nuovi casi. Il picco giornaliero di morti è stato registrato a metà maggio, con un bilancio superiore a 200 vittime. Secondo il governo, circa il 73% della popolazione si è vaccinata contro il Covid-19.