Covid, Germania: numeri troppo alti, servono nuove restrizioni

Ansa

"In Germania i numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente". Lo ha detto Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, aggiungendo: "Non si può aspettare fino alla settimana prossima quando si approverà la legge sul freno di emergenza (che attiva in automatico le restrizioni su 100 nuovi casi ogni 100mila abitanti, ndr). Il tempo stringe e non possiamo aspettare. Servono nuove misure di contenimento".