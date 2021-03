Covid, Merkel revoca lockdown totale a Pasqua: "E' stato un errore"

Afp

In Germania il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua è stato revocato da Angela Merkel. Il passo indietro della cancelliera, comunicato durante un vertice fra governo e Laender, è arrivato dopo le dure critiche alle ultime misure anti-Covid, considerate eccessive da più parti. "E' stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo. Me ne assumo la responsabilità, chiederò scusa al Paese", ha detto la cancelliera.