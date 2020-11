Covid Germania, Merkel: "Numeri si stabilizzano, ma troppo lentamente"

angela merkel mascherina

In Germania i numeri dell'epidemia di Covid-19 "si stanno stabilizzando, ma troppo lentamente". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel al direttivo della Cdu, in vista di un incontro con i ministri presidenti dei Laender per fare il punto sugli effetti del semi-lockdown partito il 2 novembre sul territorio federale. Sembra che la Merkel nel corso della riunione voglia imporre un divieto di contatto più stringente.