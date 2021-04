Covid, Germania: in una settimana +20% in terapia intensiva

IPA

E' ancora allarme in Germania per l'emergenza coronavirus. Il Robert Koch Institut ha messo di nuovo in guardia dal sovraccarico del sistema sanitario tedesco. Nell'ultima settimana c'è stato un aumento del 20% dei pazienti in terapia intensiva, portando a 4.500 il totale. Il ministro della Salute Jens Spahn ha parlato di un nuovo lockdown per disinnescare la terza ondata del virus.