Covid, Francia: oltre 2mila persone a rave Capodanno, scontri con polizia

Afp

Nonostante i divieti imposti per l'emergenza Covid, circa 2.500 persone hanno partecipato a un rave illegale di Capodanno in un magazzino vuoto nel nord-ovest della Francia, a Lieuron, scontrandosi violentemente con la polizia che non è riuscita a fermarlo. La gendarmeria locale ha cercato di "prevenire questo evento, ma hanno affrontato una feroce ostilità da parte di molti partecipanti". Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta.