Covid, Francia: mascherina obbligatoria in fila alle seggiovie

Afp

Indossare la mascherina sarà obbligatorio per chi sale nelle telecabine e fa la fila per prendere seggiovie o skilift nelle stazioni sciistiche francesi. Sarà anche obbligatorio mostrare il Green pass se il tasso di incidenza nazionale supererà i 200 casi per 100mila abitanti, ha annunciato il primo ministro Jean Castex. Sarà inoltre imposto un distanziamento nelle file mentre si potrà togliere la mascherina una volta seduti in seggiovia.