Covid, Ema: giovedì riunione straordinaria sul vaccino AstraZeneca

Ansa

L'Agenzia europea per i medicinali ha indetto per giovedì una riunione straordinaria sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca. I "benefici" del siero sviluppato dall'azienda anglo-svedese "superano sempre i rischi", ha ribadito l'Ema dopo la decisione di diversi Paesi, tra cui l'Italia, di sospendere la somministrazione del vaccino in via cautelativa dopo alcuni casi sospetti.