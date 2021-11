Covid, Ecdc: "Dosi di richiamo del vaccino a tutti gli adulti"

Ansa

Chiudere il "divario immunitario, offrire dosi di richiamo del vaccino anti-Covid a tutti gli adulti e reintrodurre misure non farmaceutiche". Questi gli interventi sollecitati dalla direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Amman. "Senza questi interventi - ha spiegato ancora - l'impatto della variante Delta in dicembre e gennaio sarà particolarmente pesante".