Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza

Ansa

Torna in Francia lo stato d'emergenza sanitaria, instaurato di nuovo da un decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Parigi lo aveva adottato in piena pandemia, la scorsa primavera, e alla scadenza, il 9 luglio, non lo aveva prorogato. La decisione consentirà al governo di prendere provvedimenti urgenti, dalla limitazione dei movimenti alle libertà dei cittadini, per motivi straordinari e temporanei.