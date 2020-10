Covid, Cuba verso riapertura a turismo internazionale

donnavventura

Gran parte di Cuba riaprirà i battenti al turismo internazionale la settimana prossima, dopo che il Paese aveva chiuso i suoi confini sei mesi fa per contenere la diffusione del coronavirus. Dalla settimana prossima 13 delle 16 province cubane saranno accessibili ai turisti internazionali. La capitale L'Avana, alle prese con una seconda andata di infezioni, per ora non è inclusa nella lista.