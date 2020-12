Covid, Cnb: obbligatorietà vaccino per casi di emergenza

Istockphoto

"Non escludere l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid in casi di emergenza, soprattutto per i gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla sua trasmissione". Lo dice il Comitato nazionale di bioetica (Cnb) nel suo parere "I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione". Secondo il Cnb l'obbligo può essere "revocato qualora non sussista più un pericolo importante per la società".