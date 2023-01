Covid, istituto medico Gb: "In Cina 11mila morti al giorno"

Il Covid in Cina sta facendo 11mila morti e 1,8 milioni di nuovi contagi al giorno.

A sostenerlo è uno studio della società britannica di analisi mediche Airfinity, secondo cui, a questo ritmo, da qui ad aprile ci saranno in Cina altri 1,7 milioni di morti. Intanto Stella Kyriakides commissaria Ue alla Salute, ha fatto sapere che "il Comitato per la sicurezza sanitaria ha trovato convergenza sulle azioni da intraprendere, tra cui: test prima della partenza per i viaggiatori provenienti dalla Cina; accelerazione del monitoraggio delle acque reflue; aumento della sorveglianza interna" in Europa.