Covid, Cina: "I giudizi dell'Oms siano obiettivi e imparziali"

"Ci auguriamo che l'Oms esamini scientificamente e razionalmente la risposta al Covid della Cina e che le relative dichiarazioni riflettano obiettività e imparzialità".

Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. "Continueremo ad avere scambi tecnici e approfondire la cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e il resto della comunità internazionale", ha assicurato Wenbin, "in modo da affrontare la sfida Covid e proteggere la salute di tutti in modo più efficace". L'Oms aveva espresso in precedenza preoccupazioni sulla comunicazione parziale della Cina relativa ai nuovi contagi e sulla trasparenza dei dati relativi alle morti da coronavirus.