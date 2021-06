Covid, Canada: ok all'uso di vaccini diversi tra prima e seconda dose

Ansa

Il Canada ha autorizzato l'uso di vaccini anti-Covid diversi per la prima e la seconda dose. Chi ha ricevuto una prima dose del prodotto AstraZeneca, per la seconda potrà fare ricorso a Pfizer o Moderna. Allo stesso modo, le due immunizzazione basate sulla tecnologia mRNA - ossia Pfizer e Moderna - possono venire alternate tra prima e seconda dose. Le autorità fanno però presente che sarebbe "ottimale" usare lo stesso vaccino per entrambe le dosi.