Covid, Canada allenta restrizioni sui viaggi: quarantena solo per stranieri

-afp

I viaggiatori completamente vaccinati e autorizzati a entrare in Canada non dovranno più effettuare la quarantena a partire dal 6 luglio. Lo ha annunciato il governo di Ottawa in quello che è un primo allentamento delle restrizioni ai confini imposte per il Covid. Le autorità hanno però precisato che la misura non si applica ai turisti stranieri, ma ai cittadini e ai residenti canadesi.