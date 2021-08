Covid, boom di contagi a Tokyo: per la prima volta oltre 4mila

Ansa

Tokyo, la capitale giapponese che ospita i Giochi olimpici, ha registrato un record di contagi da Covid-19 superando per la prima volta quota 4mila in un giorno solo. La governatrice Yuriko Koike ha annunciato che il numero delle persone risultate positive ai test e' 4.058. In particolare, con buona parte della popolazione anziana vaccinata, il virus si sta diffondendo tra i giovani.