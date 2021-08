Covid, Biden: vaccinare Usa e aiutare a vaccinare mondo

IPA

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto appello a "vaccinare l'America e ad aiutare a vaccinare il mondo" contro il Covid-19. "Vaccinare l'America e aiutare a vaccinare il mondo, è così che stiamo per vincere", ha detto Biden durante un discorso alla Casa Bianca parlando di una "pandemia di non vaccinati". Il presidente Usa ha quindi accolto con favore l'invio americano di ulteriori 110 milioni di dosi di vaccino in oltre 60 Paesi.