Covid, Biden: Usa condivideranno 80 milioni di dosi di vaccini

IPA

Joe Biden promette di condividere almeno 80 milioni di dosi di vaccini per il Covid entro giugno con il resto del mondo, di cui il 75% tramite il Covax. La prima tranche sarà di 25 milioni, di cui 19 milioni distribuiti tramite il Covax. "Sappiamo che mettere fine a questa pandemia significa farlo ovunque", afferma il presidente Usa in una nota, sottolineando che la condivisione di dosi è effettuata non "per assicurarsi favori o concessioni".