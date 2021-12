Covid, balzo di nuovi casi in Corea Sud: torna il coprifuoco

Afp

La Corea del Sud ritorna a misure drastiche per contenere l'impennata di casi e vittime del Covid. Il governo ha deciso di ridurre a quattro il numero massimo di persone per le riunioni private e di reintrodurre il coprifuoco alle 21 per ristoranti e bar. Le misure, in vigore da sabato fino al 2 gennaio, sono state prese quando i contagi quotidiani sono prossimi a quota 8mila e il numero giornaliero delle vittime ha toccato il record di 94.