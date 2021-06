Covid, balzo dei casi in Gb: 90% in più in una settimana

Ansa

A causa della variante indiana, in una settimana è stato il 90% in più il numero di casi Covid in Gran Bretagna: una tendenza che conferma l'allerta, in particolare in alcune zone, come l'area di Manchester. I dati dell'8 giugno indicano altri 6.048 casi su quasi un milione di tamponi. Il governo britannico potrebbe rinviare di due settimane la revoca delle restrizioni, fissata per il 21 giugno, a fronte di un quadro "cupo" illustrato dagli esperti.