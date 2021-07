Covid, autorità Israele: "La variante Delta si diffonde rapidamente"

La variante Delta si sta diffondendo "con grande rapidità in tutto il mondo ed anche in Israele". Questo il quadro della situazione fornito dal premier Naftali Bennett. Martedì si sono avuti 754 contagi mentre il numero dei malati è salito a oltre 5mila di cui 90 sono ricoverati in ospedali e 53 versano in condizioni gravi. Bennett ha aggiunto che per le prossime settimane è ancora possibile evitare l'imposizione di lockdown locali.