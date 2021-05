Covid Austria, infetta l'ex moglie intenzionalmente: condannato 63enne

ansa

Un uomo in Austria è stato condannato per aver infettato intenzionalmente la sua ex moglie con il coronavirus tossendole contro. Un portavoce del tribunale regionale di Linz ha riferito che al 63enne è stata inflitta una condanna a nove mesi per tentate lesioni personali gravi. I due vivevano ancora nella stessa casa in attesa del divorzio lo scorso novembre.