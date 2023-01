Covid, l'Australia chiede test negativo per arrivi dalla Cina

L'Australia si aggiunge alla lista dei Paesi che chiederanno ai viaggiatori dalla Cina di fornire un test Covid negativo prima dell'arrivo, citando una "mancanza di informazioni complete" da parte di Pechino sull'ondata di casi nel Paese asiatico.

Il ministro della Sanità australiano Mark Butler ha detto che la norma, che entrerà in vigore dal 5 gennaio, è stata introdotta "per salvaguardare l'Australia dal rischio di potenziali nuove varianti emergenti e in riconoscimento della situazione in rapida evoluzione in Cina".