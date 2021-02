Covid, AstraZeneca: in autunno nuovo vaccino contro le varianti

L'Università di Oxford e il colosso farmaceutico AstraZeneca hanno avviato ricerche per la produzione di una nuova versione del vaccino anti-Covid per rispondere in modo più specifico alle varianti del virus emerse di recente nel mondo. Lo hanno annunciato il professor Andrew Pollard, responsabile del progetto nell'ateneo britannico, e sir Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo di AstraZeneca. Il nuovo vaccino dovrebbe essere pronto in autunno.