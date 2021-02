Covid, appello di Biden al Senato: approvare piano di aiuti, agire ora

ansa

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato il Senato a una "rapida azione" per l'approvazione del piano di aiuti per il Covid-19 da 1.900 miliardi di dollari, già approvato dalla Camera dei rappresentanti. "Non abbiamo tempo da perdere, se agiamo ora possiamo superare il virus e far ripartire l'economia", ha detto il presidente.