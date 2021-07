Covid, anche in Slovenia cresce la preoccupazione per la variante Delta

Ansa

In Slovenia cresce la preoccupazione delle autorità per la diffusione della variante Delta del coronavirus. Gli ultimi dati epidemiologici fanno registrare un aumento dei casi. Dopo un calo graduale e costante registrato fino alla settimana scorsa, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.104 test molecolari, dei quali 73 sono risultati positivi, pari al 3,5%, mentre le persone in cura negli ospedali sono 52, delle quali 10 in terapia intensiva.