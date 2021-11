Covid, allarme contagi in Germania: 40.000 casi in 24 ore

Afp

Sono 39.676 i casi nuovi di contagio da Covid registrati in Germania nelle 24 ore e 236 le vittime. Lo segna il Robert Koch Institut nel bollettino. Una settimana fa erano stati 20.676. L'incidenza settimanale su 100mila abitanti è salita a 232,1, terzo valore da record consecutivo in tre giorni (una settimana fa era 146,6). Il virologo Drosten teme che se non si agirà potranno esserci altri 100mila morti.