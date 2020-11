Covid, al G20 Ue propone "trattato per prevenire pandemie future"

-afp

"Un trattato internazionale sulle pandemie potrebbe aiutare a prevenire quelle future e aiutarci a rispondere più rapidamente e in modo più coordinato". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione del summit del G20. Il trattato "dovrebbe essere negoziato con tutte le nazioni, le organizzazioni e le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'Oms", ha aggiunto Michel.