Covid, Afp: boom di contagi nel mondo dopo le feste, +10% in 7 giorni

Ansa

La pandemia ha accelerato notevolmente in tutto il mondo, con 724.700 nuovi casi registrati al giorno nell'ultima settimana (+10% rispetto a quella precedente). Lo conferma un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. La crescita è stata registratta nella maggior parte delle regioni del mondo: +26% in America Latina, +18% in Medio Oriente, +16% in Africa, +10% in Asia, +9% negli Stati Uniti/Canada e +4% in Europa.