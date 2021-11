Covid, 51 persone arrestate per gli scontri al corteo di Rotterdam

Ansa

Sono 51 gli arresti condotti dalle forze dell'ordine olandesi per la guerriglia esplosa nella serata del 19 novembre durante un corteo di protesta contro la stretta anti-Covid a Rotterdam. Il dato è stato diffuso dalla polizia. Circa la metà sono minorenni. Due persone, rimaste ferite per colpi da arma da fuoco sparati dalle forze dell'ordine, si trovano ricoverate in ospedale.