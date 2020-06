Covid-19, Usa accelerano sul vaccino: a luglio sperimentazione umana

La multinazionale Usa Johnson&Johnson, attraverso la propria divisione farmaceutica Janssen, ha annunciato l'accelerazione degli studi clinici sull'uomo del suo candidato vaccino contro il SarsCov2. L'inizio della sperimentazione, previsto per settembre, è ora atteso per la seconda metà di luglio grazie ai risultati ottenuti in fase preclinica. L'obiettivo, afferma Johnson & Johnson, è di "creare oltre un miliardo di dosi entro la fine del 2021".