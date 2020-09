Covid-19, Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti

Israele ha superato gli Usa nel rapporto tra morti da Coronavirus e numero di abitanti. E' inoltre al vertice dei Paesi con il più alto numero di nuovi contagi giornalieri, sempre rispetto alla popolazione. Lo rivela un rapporto del ministero della Difesa secondo cui in base alla media calcolata nell'ultima settimana, per la prima volta il tasso in Israele è di 3.5 morti per milione di abitanti mentre negli Usa è di circa il 2,2.