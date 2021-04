Covid, -92% di morti su gennaio: il Regno Unito non è più il peggiore d'Europa

LaPresse

Il Regno Unito non ha più il primato europeo nella triste classifica dei morti per Covid in rapporto alla popolazione da inizio pandemia. Lo certificano i dati di giornata, che vedono il Paese registrare altri 53 decessi, con soli 3.030 nuovi contagi e un totale di vaccini salito a 38 milioni (sei milioni i richiami). Il Regno Unito ha segnalato inoltre il 92% di morti in meno in Inghilterra e Galles rispetto al picco di gennaio.