La Corte Suprema Usa ha pubblicato per errore la bozza di un pronunciamento che priva i singoli Stati Usa dell'autorità di limitare il diritto all'aborto in specifiche situazioni di emergenza medica. Il documento, pubblicato per errore sul sito web della Corte Suprema in quello che la stampa Usa definisce "un'incredibile infrazione del protocollo", è stato rapidamente rimosso, quando però il danno era ormai fatto.