La corte suprema Usa consente, per ora, l'aborto in casi di emergenza medica in Idaho, sposando la linea della Casa Bianca contro gli Stati repubblicani più intransigenti e aprendo così la strada a una maggiore tolleranza nelle situazioni estreme. Gli ospedali dell'Idaho potranno quindi praticare aborti in casi di emergenza, anche se la questione è probabilmente destinata a tornare presto all'attenzione della Corte.