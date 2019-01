Corsica, spara su passanti e poi si barrica in casa: un morto e sei feriti

Un uomo di circa 70 anni ha aperto il fuoco sui passanti a Bastia, in Corsica, e si è poi barricato con due ostaggi nell'edificio in cui vive. Almeno una persone è morta e altre sei, fra le quali un poliziotto, sono rimaste ferite: una di loro è in condizioni gravi. In corso un'operazione di polizia e reparti speciali. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Montesoro.