Usa 2020, Trump contesta il voto in Pennsylvania: "Fatti illegali"

Afp

Donald Trump contesta il voto in Pennsylvania, lo Stato che ha regalato la vittoria presidenziale a Joe Biden. "Ci hanno impedito di osservare il conteggio dei voti. Impensabile e illegale in questo Paese", scrive il presidente uscente che definisce il Nevada, altro Stato in cui va avanti lo spoglio, "una fogna piena di voti falsi". "Si stanno scoprendo cose che quando verranno rivelate saranno assolutamente scioccanti", sottolinea il tycoon.