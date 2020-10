Usa 2020, oltre 81 mln di elettori hanno votato: 52 mln per posta

Afp

Oltre 81 milioni di elettori americani hanno già espresso il loro voto per le presidenziali del 3 novembre, in cui si sfidano il presidente uscente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden. Degli 81 milioni di voti anticipati, 52 milioni sono stati espressi per posta. Si stima che le presidenziali di quest'anno registreranno un record storico in termini di affluenza, tra i più alti dell'ultimo secolo.