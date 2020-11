Usa 2020: in 100 milioni hanno votato già prima dell'Election Day

ansa

Già quasi 100 milioni di americani hanno votato ancor prima dell'Election Day. In tempi di pandemia, infatti, molti elettori (ben 99.657.079) hanno optato per il voto anticipato: oltre 35 milioni si sono recati alle urne di persona, mentre più di 63 milioni hanno votato per posta. Ci sono poi altre 28 milioni di schede inviate agli elettori che avevano richiesto il voto postale, ma che non sono ancora state restituite.